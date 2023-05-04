Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor

Ağzını açan üretici girdi maliyetlerinden yakınıyor. Yaklaşık 2 yıldır çiftçi, sesini hükümete duyurmaya çalışıyor.



Aydın Nazilli'de portakal üreticilerinden Mustafa Akkaya portakalı yok pahasına sattığını söylüyor. Bu gidişe dur denilmezse o da çiftçiliği bırakmayı düşünüyor.



Ürünü depolara koydu ancak ondan da umduğunu bulamadı.



Aydın çiftçisi alın terinin karşılığını aldığı günleri özlüyor.



30 yıldır bakıp büyüttükleri ağaçlarını kesmek istemiyorlar, destek bekliyorlar.



