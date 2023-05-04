Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor
Dalındaki portakalı 4 liraya sattı, depodaki ürününe ise pek talep yok. Aydın Nazilli'deki portakal üreticisi sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Çiftçi Mustafa Akkaya "Biz şimdi milletin efendisi değil kölesi olduk" dedi.
Ağzını açan üretici girdi maliyetlerinden yakınıyor. Yaklaşık 2 yıldır çiftçi, sesini hükümete duyurmaya çalışıyor.
Aydın Nazilli'de portakal üreticilerinden Mustafa Akkaya portakalı yok pahasına sattığını söylüyor. Bu gidişe dur denilmezse o da çiftçiliği bırakmayı düşünüyor.
Ürünü depolara koydu ancak ondan da umduğunu bulamadı.
Aydın çiftçisi alın terinin karşılığını aldığı günleri özlüyor.
30 yıldır bakıp büyüttükleri ağaçlarını kesmek istemiyorlar, destek bekliyorlar.