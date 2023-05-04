Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor

Dalındaki portakalı 4 liraya sattı, depodaki ürününe ise pek talep yok. Aydın Nazilli'deki portakal üreticisi sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Çiftçi Mustafa Akkaya "Biz şimdi milletin efendisi değil kölesi olduk" dedi.

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Ağzını açan üretici girdi maliyetlerinden yakınıyor. Yaklaşık 2 yıldır çiftçi, sesini hükümete duyurmaya çalışıyor.

Aydın Nazilli'de portakal üreticilerinden Mustafa Akkaya portakalı yok pahasına sattığını söylüyor. Bu gidişe dur denilmezse o da çiftçiliği bırakmayı düşünüyor.

Ürünü depolara koydu ancak ondan da umduğunu bulamadı.

Aydın çiftçisi alın terinin karşılığını aldığı günleri özlüyor.

30 yıldır bakıp büyüttükleri ağaçlarını kesmek istemiyorlar, destek bekliyorlar.

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