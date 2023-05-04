Togg halaylarla karşılandı: Gaziantep'de coşku dolu anlar

Gaziantep'e ilk defa getirilen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek karşılandı.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Gaziantep'te sergilenmeye başlandı. Toog'u kullanan AK Parti Gaziantep 1'inci sıra milletvekili adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ön koltuğa oturan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile meydana geldi. Halk, üzerine karanfiller atarak karşıladıklarıTogg'la fotoğraf çektirdi. 

Togg'un ön koltuğundan cama çıkarak halka seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çok gururlu olduklarını söyledi. Toog'un Gaziantep'e çok yakıştığını belirten Şahin, ''Ardımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tam bağımsız Türkiye'nin yüzyılı olacak. Annelerin, gençlerin yüzyılı olacak. Togg'a da maşallah, yapana da maşallah, yaptırana da maşallah'' dedi.

Kaynak: DHA

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