Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtuldu.



İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.



Enkaz altında kalan Oktay Cücün'ün, 2.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çöken binada son kontrollerini yapan ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını tamamladı.



Malatya Valisi Hulusi Şahin bölgeye gitti incelemelerde bulundu. Vali ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda tekrar uyardı.