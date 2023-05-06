Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya’da ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtuldu.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Enkaz altında kalan Oktay Cücün'ün, 2.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çöken binada son kontrollerini yapan ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin bölgeye gitti incelemelerde bulundu. Vali ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda tekrar uyardı.

# Malatya # malatya # Bina

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