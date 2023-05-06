OHAL bölgesinde kira kararı

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 11 ildeki vakıf taşınmazlarından 3 ay kira alınmayacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki vakıf taşınmazlarından 3 ay kira alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; OHAL ilan edilen 11 ilde, vakıflara ait taşınmazların Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira bedelleri talep edilmeyecek.

Yapılan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracıları, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 aylık süre zarfında sözleşmelerini kendi talepleri ile sonlandırması durumunda, talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak. Bu halde kiracıdan, taşınmazın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.

# ohal # Resmi Gazete

Benzer Videolar

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını
İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada
Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız" Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız"
Togg halaylarla karşılandı Togg halaylarla karşılandı
Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor
Türkiye millet bahçeleriyle nefes alıyor Türkiye millet bahçeleriyle nefes alıyor
Tuzla’da tersanede yangın Tuzla’da tersanede yangın
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES
Gaziantep'i rahatlatan dev tünel projesi Gaziantep'i rahatlatan dev tünel projesi
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 6 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Murat Zorluoğlu kimdir?
4 İşte güncel kurbanlık fiyatları
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?