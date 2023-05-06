OHAL bölgesinde kira kararı

Deprem bölgesindeki vakıf taşınmazlarından 3 ay kira alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; OHAL ilan edilen 11 ilde, vakıflara ait taşınmazların Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira bedelleri talep edilmeyecek.



Yapılan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.



Bahse konu taşınmazların kiracıları, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 aylık süre zarfında sözleşmelerini kendi talepleri ile sonlandırması durumunda, talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak. Bu halde kiracıdan, taşınmazın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.