Gaziantep’in trafik çilesi bitti

Gaziantep’in trafiği yeni projeyle rahatladı.



Şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli projelere imza atan Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekleyerek Boğaziçi 1’nci etap çalışmasından sonra 2’nci etabı da vatandaşın hizmetine açtı.



Gaziantep’in trafik çilesini sona erdirecek dev projelerin ikinci etabı da vatandaşın hizmetine sunuldu. ilk test eden TOGG ve taksiciler oldu.



Gaziantepli vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Milli otomobilimiz TOGG’un geçişini pür dikkat takip ederken trafik çilesinin sona erdirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.