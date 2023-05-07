Gaziantep’in trafik çilesi bitti

Gaziantep’in trafik çilesini sona erdirecek dev projelerin ikinci etabı da vatandaşın hizmetine sunuldu. Gaziantep merkez ilçesi Şahinbey’deki Boğaziçi 2’inci etap yolu ilk etap ile birlikte 1.703 adet evin kamulaştırılması ile 7/24 esası ile çalışılarak kısa bir sürede bitirildi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
Son Güncelleme:

Gaziantep’in trafiği yeni projeyle rahatladı.

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli projelere imza atan Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekleyerek Boğaziçi 1’nci etap çalışmasından sonra 2’nci etabı da vatandaşın hizmetine açtı.

Gaziantep’in trafik çilesini sona erdirecek dev projelerin ikinci etabı da vatandaşın hizmetine sunuldu. ilk test eden TOGG ve taksiciler oldu.

Gaziantepli vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Milli otomobilimiz TOGG’un geçişini pür dikkat takip ederken trafik çilesinin sona erdirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

# ​Gaziantep # Şahinbey Belediyesi # şahinbey # togg

Benzer Videolar

Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması
Vatan Partisi deprem bölgesinde Vatan Partisi deprem bölgesinde
Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu
Erzincan'da feci kaza Erzincan'da feci kaza
TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını
OHAL bölgesinde kira kararı OHAL bölgesinde kira kararı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada
Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız" Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız"
Togg halaylarla karşılandı Togg halaylarla karşılandı
Çok Okunanlar
1 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!
2 Troy T200: Türk havacılığının yeni uçağı
3 Hatay'da deprem
4 PKK'ya üst düzey darbe
5 Türkiye'den ABD'ye S-400 reddi