TikTok videosu çekerken canından oldu

Mardin'de sosyal medya videosu çekmek isteyen genç, atladığı su kanalında hayatını kaybetti. O anlar, gencin 8 yaşındaki kız kardeşi tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Mardin’de Tiktok videosu çekerken su kanalına atlayan genç, yaşamını yitirdi.

Derik’e bağlı Dumluca Mahallesi'nde sosyal medya uygulaması TikTok için video çekmek isteyen 20 yaşındaki Lueyna El Hüseyni, bölgeden geçen su kanalına atladı. Ancak genç, suyun sığ olduğu kanalda başını tabana çarptı.

O anlar, gencin 8 yaşındaki kız kardeşi tarafından cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntülendi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# tiktok # mardin

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