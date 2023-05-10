Bakan Kurum rekoru duyurdu: 29 Mayıs'a kadar vakit var

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına bugüne kadar 123 bin başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşları kampanyaya katılmaya çağırdı.

Son Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısını açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu. Yani 2.5 milyona yakın vatandaşımızın da hayatı artık değişiyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşları kampanyaya katılmaya çağırdı.

Proje, İstanbul’u kapsıyor. Bu kapsamda, 2+1 100 metrekareye kadar ve 3+1 120 metrekareye kadar olan konutların maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Kalan kısım için ise vatandaşlar, 10 yıl vadeli kredi ile borçlanacak.

# Murat Kurum # çevre ve şehircilik bakanlığı # istanbul # kredi

Benzer Videolar

Malatya esnafı AK Parti'ye tepkili Malatya esnafı AK Parti'ye tepkili
TikTok videosu çekerken canından oldu TikTok videosu çekerken canından oldu
Gaziantep’in trafik çilesi bitti Gaziantep’in trafik çilesi bitti
Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması
Vatan Partisi deprem bölgesinde Vatan Partisi deprem bölgesinde
Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu
Erzincan'da feci kaza Erzincan'da feci kaza
TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını
OHAL bölgesinde kira kararı OHAL bölgesinde kira kararı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 CW Enerji (CWENE) rekor katılım ile arz oldu
3 10 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Konya'da deprem
5 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev indirim