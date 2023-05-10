Bakan Kurum rekoru duyurdu: 29 Mayıs'a kadar vakit var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısını açıkladı.



Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu. Yani 2.5 milyona yakın vatandaşımızın da hayatı artık değişiyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşları kampanyaya katılmaya çağırdı.



Proje, İstanbul’u kapsıyor. Bu kapsamda, 2+1 100 metrekareye kadar ve 3+1 120 metrekareye kadar olan konutların maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Kalan kısım için ise vatandaşlar, 10 yıl vadeli kredi ile borçlanacak.



