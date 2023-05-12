Diyarbakır Anneleri'nin umudu evlatlarına kavuşmak: Mücadeleleri kararlılıkla sürüyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemlerine devam ediyor. Nöbetteki anneler “evlatlarına “Anneler Günü’nde kavuşmayı ümit ediyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 40 aile evladına kavuştu.

PKK ve HDP'ye karşı mücadele eden ailelerin tek istekleri evlatlarına kavuşmak.

Nöbetteki aileler evlatlarını alana kadar eylemlerine devam etmekte kararlı.