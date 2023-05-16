Deprem bölgesinde seçime katılım arttı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçim sonuçlarında deprem bölgelerinin durumu merak edilen konulardan biri oldu.

Bölgelerin durumunu sizler için derledik. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 2019 yılında yapılan son seçimde 755 bin 248 seçmen varken 2023 yılında bu sayı 753 bin 538 oldu.

656 bin 611 kişi 2019 yılında Kahramanmaraş'ta oy kullanırken 2023 yılı seçimlerinde 643 bin 623 seçmen sandık başına gitti. Katılım oranı ise 2019'da yüzde 86,9'dan yüzde 85,41'e indi.

Depremden en çok etkilenen Hatay'da 2019'da 1 milyon 68 bin 544 seçmen bulunuyordu. 2023'te ise 1 milyon 62 bin 886 oldu. 2019 yılında Hatay'da 911 bin 919 kişi , 2023 yılı seçimlerinde ise 883 bin 809 kişi oy kullandı. Katılım oranı ise 2019'da yüzde 86,9'dan yüzde 85,41'e indi.

Adıyaman ilinde ise 2019'da 405 bin 789 seçmen sandık başına giderken, 2023'te ise bu rakam 399 bin 303 oldu. 2019'da Adıyaman'da 341 bin 385 kişi oy kullandı. 2023'te ise 327 bin 324'e düştü. Seçimlere katılım oranı da 2019'da yüzde 84,1, 2023'te ise yüzde 81,97.

Adana'da 2019 yılı seçimlerde 1 milyon 536 bin 508 seçmen varken bu rakam 2023'te 1 milyon 615 bin 326 seçmene ulaştı. Kullanılan oy sayısı 2019'da 1 milyon 276 bin 3 iken 2023'te ise 1 milyon 414 bin 860 oldu. Adana ili için seçimlere katılım oranı 2019'da yüzde 83,1 iken bu yıl 87,9 oldu.

Depremden etkilenen Gaziantep'te 2019 yılında 1 milyon 228 bin 873 seçmen vardı. 2023'te ise 1 milyon 361 bin 806 seçmen kayıtlara geçti. Antep'te 2019 yılında 964 bin 766 kişi oy kullanırken, 2023'te de 1 milyon 166 bin 699 seçmen sandık başına gitti. 2019'da seçimlere katılım oranı Antep'te yüzde 78,5, 2023'te yüzde 85,67.

Malatya'da ise seçmen sayısında düşüş yaşandı. 2019'da 562 bin 216 seçmen bulunurken 2023'te 531 bin 448 seçmen olduğu belirlendi. 2019'da Malatya'da 463 bin 826 seçmen oy kullandı. 2023'te ise 434 bin 168 kişi sandığa gitti. 2019'da seçimlere katılım oranı Malatya'da yüzde 82,5 iken 2023'te bu rakam yüzde 81,7 oldu.

Depremden etkilenen Şanlıurfa'da da seçmen sayısında ve oy kullanana kişi sayısında da artış yaşandı. 2019 yılında 1 milyon 95 bin 282 kişi tespit edilirken, 2023'te ise seçmen sayısı 1 milyon 221 bin 634 kişiye çıktı. 2019'da 890 bin 813 kişi oy kullanırken, 2023 seçimlerinde 999 bin 527 kişi oy kullandı. 2019'da seçimlere katılım oranı Urfa'da yüzde 81,3, 2023'te yüzde 81,8 olarak belirlendi.

Kilis'te de 2019 yılında 87 bin 488 seçmen var. Bu rakam 2023'te 97 bin 198'e yükseldi. Kilis'te 2019 yılında oy kullanan kişi sayısı 73 bin 899 olurken 2023'te ise 86 bin 337 olarak belirlendi. Seçimlere katılım oranı 84,5 olarak belirlenirken bu rakam 2023'te 86,37 olarak tespit edildi.

Deprem illerinden Osmaniye'de de 2019 yılında 362 bin 946 seçmen bulunurken, 2023 yılında da 386 bin 647 kişi var.

Osmaniye'de 2019'da 308 bin 753 kişi oy kullandı. 2023'te de 339 bin 200 seçmen sandığa gitti. 2019'da seçime katılım oranı 85,1 iken, 2023'te de 87,73 oldu.

2019 yılında Diyarbakır'da 1 milyon 49 bin 462 seçmen bulunuyordu. 2023'te ise seçmen sayısıs 1 milyon 147 bin 14'e çıktı. Diyarbakır'da 2019'da 820 bin 182 seçmen sandık başına giderken 2023'te de bu sayısı 937 bin 336'ya yükseldi. Diyarbakır'da 2019 yılında seçime katılım oranı 78,2 2023'te ise bu rakam 81,72 olarak belirlendi.

Son olarak Elazığ'da da 2019 yılında 419 bin 426 seçmen kaydı vardı. Seçmen sayısı Elazığ'da 2023'te 431 bin 293 oldu. Elazığ'da 2019 yılında 343 bin 639 kişi oy kullandı. 2023 seçimlerinde de 369 bin 962 seçmen sandığa gitti. Seçime katılım oranı 81,9 iken 2023'te 85,78 oldu.