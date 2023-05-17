Yavru karaca koruma altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık alanda bulunan yaklaşık 3 haftalık karaca yavrusunun bakımı Kazdağları Milli Parklar Şefliğince yapılacak.

İlçede, bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden vatandaşlar, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu alıp özel bir veteriner kliniğine götürdü.

İlk muayenesinde sağlık sorunu olmadığı tespit edilen karaca, gerekli bakım ve aşıları yapılıp biberonla süt içirildikten sonra Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol’a teslim edildi.

Anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatılacağı, sonuç alınamaması halinde yavrunun bakımının Kazdağları Milli Parklar Şefliğince yapılacağı öğrenildi.

Karacanın tek başına yaşamını sürdürecek seviyeye gelene dek bakım merkezinde kalacağı ve büyüdüğünde tekrar alındığı yere, doğaya bırakılacağı bildirildi.

Yavru karacanın muayenesini yapan veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, hayvanın iç, dış parazitlerini temizleyip vitaminlerini uyguladıklarını söyledi.

Çınar, daha sonra karacayı milli parklar yetkililerine teslim ettiklerini dile getirdi.





