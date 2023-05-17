CHP'li belediyeden skandal hareket: Depremzedelere oy cezası

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelere yönelik konaklama hizmetine son verme kararı aldı.



Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için yapılmış olan anlaşmanın 3 ay önce sona ermesi, düzenlerini kuran depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, “Desteğiniz seçimlere kadar mıydı?” diyerek isyan etti.



Belediyenin kapısını bir kez daha çalan vatandaşlar, açıklama yapılmaksızın “AFAD’a gidin” sözleriyle karşılaştılar.



Devreye bu kez de İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD girdi. İçişleri Bakanlığı depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Valiliğe yazı gönderdi.



Ardından yapılan Valilik açıklamasında, AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulandı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada depremzedeler için ayrılan 5 milyon liralık hibenin bittiğini belirtti.