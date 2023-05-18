Türkiye fırtınaya teslim: Birçok ilde hayat felç oldu

Yurdun birçok kentinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Başkentte etkili olan fırtınada çatılar uçtu. İki caminin minareleri yıkıldı. İşte yurttan sağanak manzaraları...

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Korku dolu anların yaşandığı yer Başkent Ankara. Şiddetli rüzgar bir gökdelende bulunan koltuğun uçmasına neden oldu.

Ankara’dan fırtına manzaraları bununla bitmedi, bir çok evin çatısı uçtu. Parçalar etrafa savruldu, iki kişi yaralandı.

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ki caminin minareleri yıkıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde benzer görüntüler vardı. Şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitler çevreye savuruldu.

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Bir vatandaş çakan şimşek görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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