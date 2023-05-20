19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’nin her şehrinde, birçok etkinlikle, coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında, 104. yıl için al bayrak dalgalandı. İşte o görüntüler...

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Yurdun her köşesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlandı. Büyük küçük demeden tüm yurttaşlar ellerinde bayraklarla meydanlara indi.

Görüntüler Ankara’dan...19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk minnet borcu için huzurunda saygıyla anıldı.

Deprem bölgesinde de 19 Mayıs ruhu ayaktaydı. Çelenk törenlerinin ardından kentlerde Türk bayraklarıyla yürüyüşler düzenlendi.

Şanlıurfa’da resmi törenin ardından spor müsabakaları yapıldı.

Doğu illerinde de 19 Mayıs kutlamaları görülmeye değerdi. Halaylar çekildi, konserler verildi. Vatandaşların coşkusu stadyumlardan taştı. Sokaklarda Türk Bayraklarıyla yürüyüşler yapıldı.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'nde 19 Mayıs’ı kutlayan vatandaşları selamladı.

Depremden etkilenen Hatay’da kutlamalar deniz altına kadar indi. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaparak su altında Türk bayrağı açtı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 19 mayıs # ankara

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