Malatya'da kayısıları monilya hastalığı vurdu: TARSİM çiftçiyi yalnız bıraktı
Malatya'da kayısı ağaçlarını monilya hastalığı vurdu. Yüzde 60-70 oranında hasar oluştu. Üreticiyi zor bir sezon beklerken bir de üstüne TARSİM çiftçiye darbe indirdi.
Lale Delidağ
Malatya'da kayısı ağaçları don ve yağışlardan dolayı zarar gördü. Üretici sezondan endişeli...
Kentte 45 bin aile geçimini kayısıdan sağlıyor.
Monilya hastalığı verimi olumuz etkileyecek. Ulusal Kanal'a konuşan Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, ürünlerindeki zararın boyutunu açıkladı.
Girdi maliyetleri altında ezilen üreticiyi bir de TARSİM vurdu. Sigorta hasarı karşılamıyor. En az 100 bin lira poliçe bedeli ödeyen çiftçi, traktöründen olmak üzere.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi