Sel ve dolu tarım alanlarını vurdu: Afyonkarahisar ve Bitlis'te hayat felç oldu

Aniden bastıran dolu bu görüntülere sahne oldu. Her yer beyaza büründü.

Yağan dolu kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım alanları zarar gördü. Ahırda mahsur kalan hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde selden dolayı 15 köyde yollar, içme ve sulama suyu hatları ile altyapılar tahrip oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan Alkoyun köyü yolunu açmak için çalışma yürüttü.

Bölgelerde hasar tespit çalışması yapılıyor.