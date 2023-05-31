Bilecik'i sel vurdu: Yolları su bastı

Bilecik'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı.

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Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı.

Baskın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bilecik # Bilecik # sel felaketi

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