Üniversite'de LGBT propagandasına geçit verilmedi
Gençler, Üniversitelerde LGBT dayatmasına geçit vermedi. Ege Üniversitesinde yapılması planlanan “Onur Pikniğine” Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Aile Platformu tepki gösterdi. Ortak basın açıklamasında üniversite yönetimi göreve çağrıldı.
Ege Üniversitesinde LGBT propagandasına izin verilmedi. LGBT derneklerinden biri olan "Ünikuir"ın çağrı yaptığı “onur pikniğine” karşı Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Aile Platformu ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı yapan Türkiye Gençlik birliği Başkan Yardımcısı Özer Çelik “ Üniversitemizde LGBT propagandasına müsade edilemez” dedi.
Ege Üniversitesine bu etkinlik yoluyla gençlere dayatma yapıldığını söyleyen Çelik, aile kurumu hedef alınıyor dedi.
Üniversite yönetimini sert bir şekilde eleştiren Çelik, bu etkinliğe izin verilemeyeceğini vurguladı.
Gençler basın açıklamasının ardından etkinlik iptali için hazırladıkları dilekçeyi rektörlüğe sundu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi