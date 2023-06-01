Üniversite'de LGBT propagandasına geçit verilmedi

Gençler, Üniversitelerde LGBT dayatmasına geçit vermedi. Ege Üniversitesinde yapılması planlanan “Onur Pikniğine” Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Aile Platformu tepki gösterdi. Ortak basın açıklamasında üniversite yönetimi göreve çağrıldı.

Son Güncelleme:

Ege Üniversitesinde LGBT propagandasına izin verilmedi. LGBT derneklerinden biri olan "Ünikuir"ın çağrı yaptığı “onur pikniğine” karşı Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Aile Platformu ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan Türkiye Gençlik birliği Başkan Yardımcısı Özer Çelik “ Üniversitemizde LGBT propagandasına müsade edilemez” dedi.

Ege Üniversitesine bu etkinlik yoluyla gençlere dayatma yapıldığını söyleyen Çelik, aile kurumu hedef alınıyor dedi.

Üniversite yönetimini sert bir şekilde eleştiren Çelik, bu etkinliğe izin verilemeyeceğini vurguladı.

Gençler basın açıklamasının ardından etkinlik iptali için hazırladıkları dilekçeyi rektörlüğe sundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ege üniversitesi # lgbt # türkiye gençlik birliği # türkiye gençlik vakfı

Benzer Videolar

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza
Abdurrahman Taşçı için Aydın'da anma töreni Abdurrahman Taşçı için Aydın'da anma töreni
Bilecik'i sel vurdu Bilecik'i sel vurdu
Diyarbakır'da belediye aracı kundaklandı Diyarbakır'da belediye aracı kundaklandı
Ankara'da sağanak hayatı felç etti Ankara'da sağanak hayatı felç etti
Erdoğan'ın seçim başarısı yurt genelinde böyle kutlandı Erdoğan'ın seçim başarısı yurt genelinde böyle kutlandı
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü
Malatya'da kayısıları monilya hastalığı vurdu Malatya'da kayısıları monilya hastalığı vurdu
Sel ve dolu tarım alanlarını vurdu Sel ve dolu tarım alanlarını vurdu
Türkiye - İran sınırında güvenlik en üst seviyede Türkiye - İran sınırında güvenlik en üst seviyede
Gabar'dan petrol işte böyle çıkıyor! Gabar'dan petrol işte böyle çıkıyor!
İstinyePark AVM'de yangın İstinyePark AVM'de yangın
Çok Okunanlar
1 En etkileyici tarihi kılıçlar
2 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
3 Bergama'nın antik tarihi
4 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
5 İşte temmuz emekli maaşı hesaplama