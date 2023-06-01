Çekmeköy-Üsküdar metrosu bozuldu: Vatandaş İBB'ye isyan etti
İstanbullunun İBB ile imtihanı bitmedi. Her gün toplu taşımalarda yaşanan arızalar ile güne başlayan vatandaş, isyan etti. Sabah saatlerinde bozulan Çekmeköy- Üsküdar hattında yüzlerce vatandaş yolda kaldı. İşe geç kalan vatandaşlar “hani her şey çok güzel olacaktı” diyerek tepki gösterdi.
İstanbullu yüzlerce vatandaş metro ve İETT arızları yüzünden sık sık mağdur oluyor.
Üsküdar- Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler yapılamadı.
Yetersiz sayıdaki İETT otobüslerine yönlendirilen yüzlerce vatandaş yolda kaldı. İBB’den çare bulamayan vatandaşlar isyan ederek kilometrelerce yürümek sorunda kaldı.
Bazı otobüs şoförleri vatandaşı otobüse almayınca vatandaşlar aracın önünü kesti. İETT şoförü ise aracı vatandaşların üstüne sürünce tartışma da büyüdü.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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