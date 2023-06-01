Çekmeköy-Üsküdar metrosu bozuldu: Vatandaş İBB'ye isyan etti

İstanbullu yüzlerce vatandaş metro ve İETT arızları yüzünden sık sık mağdur oluyor.

Üsküdar- Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Yetersiz sayıdaki İETT otobüslerine yönlendirilen yüzlerce vatandaş yolda kaldı. İBB’den çare bulamayan vatandaşlar isyan ederek kilometrelerce yürümek sorunda kaldı.

Bazı otobüs şoförleri vatandaşı otobüse almayınca vatandaşlar aracın önünü kesti. İETT şoförü ise aracı vatandaşların üstüne sürünce tartışma da büyüdü.