Fahiş kira için harekete geçildi: 6 adımlı yol haritası

Fahiş kiranın 6 adımda önüne geçilmesi hedefleniyor. Yüksek artışı sınırlandırmak için öncelikli olarak geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak.

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İstanbul başta olmak üzere vatandaş fahiş kira artışı nedeniyle bütçesine uygun ev bulamıyor. Binlerce kişi mağdur. İşte bu yakıcı sorunun önüne geçmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Fahiş kiranın 6 adımda frenlenmesi hedefleniyor.

Kiracıları korumak için öncelikli olarak geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak.

Konut kiralarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl haziranda getirilen bu uygulamanın 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak.

Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor.

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.

Peki sözleşmesi 10 yılı geçenler için süreç nasıl işleyecek? Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebiliyor. Sözleşme belirsiz süreliyle kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebiliyor.

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