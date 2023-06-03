Malatya esnafı ayağa kalkmak istiyor | Ekrem Demir aktardı

Malatya depreminden sonra birçok esnaf başka şehirlere gitti. Bu durum şehir ekonomisinin normalleşmesini olumsuz etkiliyor. Gidenlerin dönmesi kalanların da gitmemesi umut ediliyor:

- Her şey bitti iş yapacaktık burayı yıktılar.



İş yeri hasar gören ya da yıkılan esnaf ayağa kalmak istiyor. Dükkan bulamayan 22 esnaf için Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Valilik atıl durumdaki alana iş yeri yapılması için çalışma başlattı:

- Depremzedeler biz devletten istemiyoruz kendimiz yapalım, 25 kişi yaptı.



Esnaf 3 aylık süre içerisinde kendisine geçici yeni yer kurdu ancak Ak Partili Yeşilyurt belediyesi kaçak olduğu gerekçesiyle iş yerlerini yıktı:

- Herkes borç harç, burada bir şeyler yaptı.



Geriye yıkıntılar kaldı. Esnaf Yeşilyurt belediyesine tepkili:

- Ak Parti'ye sesleniyorum. Malatya'da bu kadar oy aldıysanız belediye başkanı sayesinde değil bizim sayemizde aldınız.



Malatya'yı terk etmek istemiyorlar ancak varını yoğunu geçici iş yerine yatıran esnafın mağduriyeti ikiye katlandı:

- Biz zaten geçiciydik.... Para harcadık yıktılar, ya terk edeceğiz ya da bize yer verecekler.



Vatan Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mustafa Çam da esnafı ziyaret etti:

- Biz Vatan Partisi olarak sorunlarını dillendireceğiz.



Yeşilyurt belediyesi de dükkanların kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldığını bildirdi.