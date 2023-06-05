Skandal olaya soruşturma sonuç verdi: Tekirdağ'da üç belediye çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Seçim sonuçlarıyla bağlantılı olarak depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkartan Tekirdağ Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma sonuç verdi. Üç isim görevden uzaklaştırıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ görevlerinden uzaklaştırıldı.

Depremzedelere yapılan yanlış görevden uzaklaştırma getirdi

Depremzedelerin seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişimi iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığınca açılan soruşturma kapsamında görevden 3 yetkili uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırılan isimler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını duyurmuştu.

Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği’nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istenmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tekirdağ # Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

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