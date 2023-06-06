İstanbul'un dereleri zehir saçıyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici konuyla ilgili Ulusal Kanal’a konuştu. Kesici fabrikalara dikkat çekti ve tehlikenin boyutlarını anlattı.



Dr. Kesici yetkililere çağrıda bulundu ve fabrikalara olan yaptırımların yetersizliğinden bahsetti.



