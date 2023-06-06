İstanbul'un dereleri zehir saçıyor

İstanbul'da temizlenmeyen ve ıslah edilmeyen dereler, lağım, ve atık suların akmasıyla kirleniyor. Dereler, halk sağlığını ve deredeki canlıları tehdit ediyor. Sanayi bölgelerinden başlayarak denize akan bazı dereler ise kirlilik nedeniyle kötü koku yayıyor.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici konuyla ilgili Ulusal Kanal’a konuştu. Kesici fabrikalara dikkat çekti ve tehlikenin boyutlarını anlattı.

Dr. Kesici yetkililere çağrıda bulundu ve fabrikalara olan yaptırımların yetersizliğinden bahsetti.

# istanbul # dereler

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