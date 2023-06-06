Zafer Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin sosyo-ekonomik yapılarıyla ilgili çalışmaları bulunan, Türkiye tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Zafer Toprak, 77 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Toprak, Boğaziçi Üniversite’nde yapılan törenin ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.

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Cumartesi günü hayatını kaybeden son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Zafer Toprak son yolculuğuna uğurlandı.

Toprak’a uzun yıllar görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde önce bir tören düzenlendi ardından da Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri İbrahim Okan Özkan, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve iş dünyasından isimler katıldı.

Toprak Cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

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