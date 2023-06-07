İzmir Körfezi’nde kirlilik artıyor

Prof. Dr. Doğan Yaşar İzmir Körfezi'ndeki son durumunu bu sözlerle özetledi. Kirlilik son dönemin zirvesinde dedi.



Körfezdeki kirliliğin göstergelerinden biri deniz marulları. Profesör Yaşar, Mayıs ayında son bulması gereken deniz marullarının hala körfezde görüldüğünü belirtti.



Körfezdeki bir diğer sorun müsilaj. Marmara ile İzmir Körfezindeki plankton tiplerinin farklılık gösterdiğini belirten Doğan Yaşar, bölgemizde görülen tip denize kırmızı rengini veriyor" dedi.



Doğan Yaşar körfez kirliliğini önlemek için çözüm yollarını tekrar hatırlattı.



Yaşar gerekli önlemler alınmazsa İzmir'de pis koku sorunu bu yaz da hissedilecek dedi.