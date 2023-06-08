Emlakta 'hayalet ev' krizi

Konutta boş ev krizi yine gündemde. Yaz aylarının gelmesiyle kira artışı bekleyen mülk sahipleri evlerini boş şekilde bekletiyor. Emlak piyasasında zam bekleyişi konutları adeta hayalet evlere döndürüyor.

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Enflasyonun altında kalan yüzde 25’lik kira artış sınırlamasını yetersiz bulan, tahliye sorunu yaşamak istemeyen ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Bu boş tutulan evler sektörde ‘hayalet ev’ olarak tanımlanıyor ve kira artışlarını tetikliyor.

# emlak # kiralık ev

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