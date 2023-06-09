Buğdayın fiyatı çiftçiyi memnun etmedi

8 lira 25 kuruş olarak açıklanan buğday fiyatı Hataylı çifti tarafından tepkiyle karşılandı. Giderlerin çok arttığını söyleyen çiftçiler yeterli desteği alamamaktan şikayetçi.

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Deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay'ın çiftçisi açıklanan buğday fiyatını yeterli bulmadı.

Taban fiyat 8 lira 25 kuruş oldu. Buğday için ton başına da bin lira destek verilecek. Ancak bu desteği sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanlar alabilecek. Başkasının kullanmadığı araziyi eken alamayacak.

Çiftçiler emeğinin karşılığını almak istiyor.

Arsuz ilçesindeki üreticiler kendi bölgelerindeki olumsuz durumdan dolayı destek bekliyor.

Girdi maliyetlerinde tırmanış devam ediyor. Üretici böyle giderse ekim alanlarını daraltmak zorunda kalacak.

Hatay'ın çiftçi daha çok üretmek istiyor ancak şartlar onları zorluyor.

# buğday # fiyat # çiftçi

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