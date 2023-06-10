MKE fabrikasında korkunç patlama: 5 işçi şehit oldu

MKE'nin roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan fabrikadaki patlamada 5 işçi hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı belirtildi. Patlamaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi roket ve patlayıcı fabrikasında patlama oldu.

Patlamaya ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "olayda 5 işçi şehit oldu" dedi. Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Güler, patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara’ya döndü.

Olaya ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcı Alpaslan Kavaklıoğlu da fabrikanın önünde konuştu. Açıklamada ilk incelemeye göre, patlamanın kimyasal tepkime kaynaklı olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için harekete geçti. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Patlamanın ardından siyasilerden taziye mesajları da geldi. Patlamaya dair bilgi aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mesajında "Ordumuza ve milletimize baş sağlığı dilerim" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

- Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# MKE # patlama

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