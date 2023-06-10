MKE fabrikasında korkunç patlama: 5 işçi şehit oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi roket ve patlayıcı fabrikasında patlama oldu.

Patlamaya ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "olayda 5 işçi şehit oldu" dedi. Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Güler, patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara’ya döndü.

Olaya ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcı Alpaslan Kavaklıoğlu da fabrikanın önünde konuştu. Açıklamada ilk incelemeye göre, patlamanın kimyasal tepkime kaynaklı olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için harekete geçti. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Patlamanın ardından siyasilerden taziye mesajları da geldi. Patlamaya dair bilgi aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mesajında "Ordumuza ve milletimize baş sağlığı dilerim" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.