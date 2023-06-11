Çevre Bakanlığı rakamları açıkladı: Afet konutları hızla yükseliyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, kalıcı konutların yapımı hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayınladı. Özhaseki, deprem bölgesi için formüller üzerinde çalışıldığını kaydetti.

- 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız.

Bakan Özhaseki, 300 binden fazla konutun bir yıl içinde biteceğini de hatırlattı:

- Benim bulduğum yeni formüller var. Çarşamba günü kabine toplantısında sn cbmıza arz edeceğim orada. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürse o formüller de devreye girdiğinde çok daha kısa sürede inşallah bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız.

Bakan Özhaseki, 300 binden fazla konutun bir yıl içinde biteceğini de hatırlattı.

- İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız.)) Çevre, Şehircilik Bakanlığı, deprem bölgesindeki 11 ilin her birinde toplam yapılacak konut rakamlarını da açıkladı. Buna göre 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak. 11 ilde 148 bin 252 kalıcı konutun ise yapımına başlandı

Depremden etkilenen illerde 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin inşa süreci devam ediyor. Depremden etkilenen 10 ilde yapılacak toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olacak.