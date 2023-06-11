Dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi: Türkiye

Antalya denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle turist akınına uğruyor.



Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla Antalya'ya 2 milyon 968 bin 536 turist gitti. Bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 37'lik bir artış yaşandı. Hava yoluyla giden turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 oldu.



Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde giden misafir sayısının toplamını geride bıraktı.



Antalya, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'un aynı döneminde 4 milyon 26 bin 529 turist ağırlamıştı.

DÜNYANIN EN ÇOK MAVİ BAYRAKLI 3'ÜNCÜ ÜLKESİ DE TÜRKİYE OLDU

Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 551'e yükseldi.



Elde edilen başarıda Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.



İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 419 plajıyla 5. sırada bulunuyor.