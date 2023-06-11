Şeyma Biran cinayeti davası görüldü

Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki muayenehanesinde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran davasında duruşma 18 Eylül’e ertelendi. Ulusal Kanal’ın da ortaklarından biri olan Biran’ın katili Z.E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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21 Mayıs 2022'de Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki muayenehanesinde saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran davasında yeni duruşma görüldü.

Biran’ın avukatı,Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada, Z.E.’nin olaydan 4 gün sonra evinde yakalandığı, muayene olduğunu iddia eden Z.E. hakkında muayenehanede herhangi bir hasta kaydı bulunmadığını kaydetti.

Tutuklu sanık Z.E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Şeyma Biran aynı zamanda Ulusal Kanal'ın ortağı ve destekçisiydi. Kız kardeşi Zeynep Hülya Uyarbaş ve ortağı Dış Hekimi Arif Mercan, Şeyma Biran adına "Şeyma Biran Engelliler Okulu" açacaklarını duyurdu.

# istanbul kadıköy # diş hekimi # cinayet

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