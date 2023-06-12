Faruk Fatih Özer ilk savunmasını yaptı! Thodex'in kurucusunun mahkemedeki ifadeleri "yok artık" dedirtti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, Özer ilk kez savunma yaptı.

Fatih Özer savunmasında Thodex şirketinin kuruluş ve işleyişinden bahsederek “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı" dedi ve şirketinin hacklendiğini iddia etti.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti.

Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer 23 Nisan’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.