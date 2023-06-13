Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrencilerden yönetime protesto: Düdükle tepki gösterdiler

Kabataş Erkek Lisesi’nin 115'inci geleneksel pilav gününde okul yönetimi protesto edildi. Okulun öğrenci ve mezunlar protesto gerekçesi olarak, Atatürk portresine yapılan saldıranların sümen altı edilmesini, dışarıdan yurda insan sokarak tarikat sohbeti düzenlemesini gösterdi.

Son Güncelleme:

Kabataş Erkek Lisesi’nde okul yönetimine öfke büyüyor.

Kabataş Erkek Lisesi'nde dün düzenlenen geleneksel pilav günü, okul mezunlarının protestosuna sahne oldu.

Pilav gününe katılan mezunlar, okul müdürü Muharrem Bayrak ve KELEV Başkanı Ahmet Çağlar'a tepkilerini, konuşma yaptıkları sırada düdük çalarak ve alkışlarla gösterdi.

Protestoya gerekçe olarak, Atatürk portresine yapılan saldıranların soruşturulmasını sümen altı etme, Üsküdar ve Ümraniye'de bulunan erkek yurtlarına dışarıdan kişileri sokarak tarikat sohbetleri düzenleme, 7 yıldır bitmeyen Feriye Sarayı yurt inşaatları, öğrencilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden fişlenmesi, özellikle kız öğrencilere uygulanan baskı, velilerden maddi katkı beklenmesi ve okul müdürünün liyakatsiz yönetimi gösterildi.

Geçtiğimiz yıl Okul pansiyonunda çekilen videoda öğrencilerden biri Atatürk portresine kesici aletlerle vurduğu görüntüler yayılmıştı.

Ekim 2021’de gerçekleşen bu menfi saldırıyı okul idaresinin uzun süre sümen altı ettiği olay basına yansıdıktan sonra MEB’in açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Bu eğitim-öğretim senesinin başında ise Kabataş Erkek Lisesi'nde "Lise yurdunun yatakhanelerinde dışarıdan gelenlerin katılımıyla cemaat sohbetleri yapılıyor" iddialarının üzerinde yüzlerce öğrenci okul bahçesinde protesto düzenlemişti.

# kabataş erkek lisesi # protesto

Benzer Videolar

İki etkinlik İstanbul'un ulaşımını çökertti İki etkinlik İstanbul'un ulaşımını çökertti
Konya'da sağanak sele dönüştü Konya'da sağanak sele dönüştü
Bursa'da feci kaza Bursa'da feci kaza
Tuzla'da tersanede vinç devrildi Tuzla'da tersanede vinç devrildi
Faruk Fatih Özer ilk savunmasını yaptı Faruk Fatih Özer ilk savunmasını yaptı
Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşaleli sürpriz kutlama Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşaleli sürpriz kutlama
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok!
Türkiye dünyada üçüncü oldu Türkiye dünyada üçüncü oldu
Şeyma Biran cinayeti davası görüldü Şeyma Biran cinayeti davası görüldü
Başkentlinin sel isyanı: Yavaş Ankara'ya deniz getirdi Başkentlinin sel isyanı: Yavaş Ankara'ya deniz getirdi
Yaralar tam sarılmadan fatura gitti Yaralar tam sarılmadan fatura gitti
Çevre Bakanlığı rakamları açıkladı Çevre Bakanlığı rakamları açıkladı
Çok Okunanlar
1 18 ilde aranacak!
2 Asya'nın en popüler 20 tavuklu yemeği nedir?
3 Zombi gibi bir deri bir kemik bıraktıran kür!
4 Çatır çutur yağları yakıyor!
5 Erdoğan'ın önerisine Ukraynalı Bakan'dan hadsiz yanıt