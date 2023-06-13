Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrencilerden yönetime protesto: Düdükle tepki gösterdiler

Kabataş Erkek Lisesi’nde okul yönetimine öfke büyüyor.

Kabataş Erkek Lisesi'nde dün düzenlenen geleneksel pilav günü, okul mezunlarının protestosuna sahne oldu.

Pilav gününe katılan mezunlar, okul müdürü Muharrem Bayrak ve KELEV Başkanı Ahmet Çağlar'a tepkilerini, konuşma yaptıkları sırada düdük çalarak ve alkışlarla gösterdi.

Protestoya gerekçe olarak, Atatürk portresine yapılan saldıranların soruşturulmasını sümen altı etme, Üsküdar ve Ümraniye'de bulunan erkek yurtlarına dışarıdan kişileri sokarak tarikat sohbetleri düzenleme, 7 yıldır bitmeyen Feriye Sarayı yurt inşaatları, öğrencilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden fişlenmesi, özellikle kız öğrencilere uygulanan baskı, velilerden maddi katkı beklenmesi ve okul müdürünün liyakatsiz yönetimi gösterildi.

Geçtiğimiz yıl Okul pansiyonunda çekilen videoda öğrencilerden biri Atatürk portresine kesici aletlerle vurduğu görüntüler yayılmıştı.

Ekim 2021’de gerçekleşen bu menfi saldırıyı okul idaresinin uzun süre sümen altı ettiği olay basına yansıdıktan sonra MEB’in açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Bu eğitim-öğretim senesinin başında ise Kabataş Erkek Lisesi'nde "Lise yurdunun yatakhanelerinde dışarıdan gelenlerin katılımıyla cemaat sohbetleri yapılıyor" iddialarının üzerinde yüzlerce öğrenci okul bahçesinde protesto düzenlemişti.