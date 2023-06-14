İzmir Metro'da grev kapıda! Toplu iş sözleşmesi çıkmaza girdi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma şirketlerinden olan İzmir Metro’da, toplu iş sözleşmesi çıkmaza girdi, grev süreci başladı. İşçi temsilcisi Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Ulusal Kanal’a grev sürecini değerlendirdi.
İzmir’de Metro’da 625 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde grev aşamasına gelindi. İlk 60 günlük süreç tamamlandı. Anlaşma sağlanmadığı için grev sürecini ilgilendiren 60 günlük takvim yürürlüğe girdi.
İzmir toplu ulaşımında önemli yere sahip Metro ve Tramvay’da çalışan emekçilerin maaşları son 10 aylık enflasyon nedeniyle yüzde 30 kayba uğradı. Emekçiler bu koşullarda Toplu iş sözleşmesine başladı.
Temmuzda yapılacak asgari ücret zammını hatırlatan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral CHP'li Belediyeye "emekçiyi enflasyona ezdirmeyin” çağrısı yaptı.
Toplu iş Sözleşmesinin masada bitmesi için çağrı yapan Giral grev kararını bu hafta ilan edeceklerini belirtti.