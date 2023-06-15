İzmir'de çaya zam kapıda: Çaykur zammı kıraathaneleri de vurdu

İzmir’de Kıraathane esnafı da çaya zam hazırlığı yapıyor. 5 lira olan çay fiyatı 7 buçuk liraya 1. sınıf mekanlardaki çay fiyatı da 8 liradan 13 lira çıkması planlanıyor. İzmir Kıraathaneciler Esnaf Odası başkanı İsmail Hakkı Kırdı yeni tarifenin ayrıntılarını ve nedenlerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz

İzmir’de kıraathanelerde çay fiyatlarına zam kapıda. Çaykur'un yüzde 43’lük zammının ardından İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı yüzde 50’ye varan tarife değişikliğine gideceklerini açıkladı.

Mecburen zam yapmak durumunda kaldıklarını değerlendiren esnaf girdi maliyetlerinin artışından yakınıyor.

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı zam yapma sürecini Ulusal Kanal’a anlattı.

Yeni tarifenin kabul görmesinin ardından İzmir’de bir çay ocağında 5 liraya satılacak olan çay fiyatı 7 buçuk liraya çıkacak.

Kahve esnafının önemli gider kalemlerinin arasında vergiler de bulunuyor. İşletme sahipleri devletin vergi indirimlerine giderek küçük esnafı destek olmasını istiyor.

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