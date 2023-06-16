Denizli sanayisi için toplandılar: Sanayiciler yeni hedeflerini ortaya koydu

Denizli Sanayi Odası, “21. Yüzyılda Denizli Sanayisi: Yükselen Değer Stratejisi” çalıştayı düzenledi. Toplantıda kentin sanayisini daha ileri boyuta taşıyabilmek için stratejik planlamaların yapılması gerektiği belirtildi.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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Denizli sanayisi masaya yatırıldı, yeni hedefler ve planlamalar ele alındı.

21. Yüzyılda Denizli Sanayisi Yükselen Değer strateji toplantısına ilgi büyük oldu.

Dijitalleşme, Uluslararasılaşma, Yönetilen Toplam Finansal Kaynağın Büyütülmesi, Hedef Sektörlerde Farklılaşma, Sürdürülebilirlik gibi konuların işlendi. Toplantıda Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu önemli mesajlar verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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