İstanbul'da hasarlı bina sayısı artıyor: Bakırköy'de kentsel dönüşüm isteyen vatandaşlar tedirgin

İki büyük depremin ardından gündeme gelen Kentsel dönüşüm aradan zaman geçmesinin ardından yeniden unutulmaya başlandı. 99 depreminde Bakırköy’de hasar alan binanın sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’ne seslerini duyurmak için binaya pankart astı.

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Beklenen Marmara depremiyle birlikte gözlerin çevrildiği İstanbul’da tehlike her geçen gün artıyor.

Kentsel dönüşümün başlanmadığı onlarca bölgede vatandaşlar ise tedirgin. 99 depreminden bu yana hasarlı binada oturan apartman sakinleri seslerini duyurmak için harekete geçi.

Bakırköy'de depremde hasar gören binalarının kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını isteyen apartman sakinleri, seslerini İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy belediyelerine duyurabilmek için binaya pankart astı.

Pankartta ''Bu bina 99 depreminden hasarlı. Her geçen gün tehlike arz ediyor. Yetkililere duyurulur." İfadeleri yer aldı.

Bir yıl önce İmamoğlu’nun, 'Biz bir ekip oluşturduk. Bu ekip İstanbul’daki tüm hasarlı binaları tespit edecek, bunları sıraya koyacağız, hepsini halledeceğiz.' Sözlerine atıfta bulunan apartman sakini Yücel, yapılan muayenenin ardından harekete geçilmemesine tepki gösterdi.

6 katlı binaya apartman sakinleri tarafından kolonla güçlendirme yapıldı. Ancak binanın bodrum katındaki betonlar ve demirler dökülmeye başladı, taşıyıcı kolon ve duvarlarda çatlaklar oluştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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