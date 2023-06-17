Okullarda karne heyecanı

Bir okul yılını daha geride bırakan öğrenciler yaz tatili girmenin heyecanını yaşıyor.



Lise son sınıf öğrencileri için ise farklı bir heyecan vardı. Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya geldi, stres attı.



Lisede ilk kez karne almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de okullarında arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçirdi.



İlköğretim okullarında da aynı heyecan yaşandı. 1’inci sınıfı bitiren öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.