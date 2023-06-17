İzmir'de öğrencilere kötü haber

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencileri üzecek bir uygulamaya imza atıyor. Toplu ulaşımda indirimli faydalanılan öğrenci kartı uygulamasına 26 yaş sınırı geliyor.

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Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi indirimli öğrenci kartlarına yaş sınırı getiriyor. Toplu ulaşımda indirimli tarifeler arasında yer alan öğrenci kartlarından artık 26 yaşını geçen kişiler faydalanamayacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi ile gündeme gelen tarife değişikliğine göre 26 yaş ve üstü olan öğrenciler 3 TL yerine ilk biniş için 7 lira 56 kuruş ödeyecek.

Öneri siyasi partilerin oy birliği ile 'acil kaydıyla' Hukuk-Plan ve Bütçe-Ulaşım komisyonlarına gönderildi. Komisyon çalışmalarının ardından tasarı meclis gündemine sunulacak.

Tarife değişikliği meclisten geçerse 26 yaş ve üzeri öğrenciler İndirimli ‘öğretmen ve 60 yaş’ tarifesi olan 7 lira 56 kuruş ödemeyle yolculuk yapabilecek.

İzmir toplu ulaşımında tam biniş ücret tarifesi de şuan 8 lira 78 kuruş.

# İzmir # izmir belediyesi # Tunç Soyer

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