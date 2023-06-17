DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı

Batman’da mercimek hasadı bitti buğday hasadı devam ediyor. Üründeki bolluk nedeniyle çiftçi mutlu. Ancak az olan ve zamanında ödenmeyen destek üreticiyi mağdur ediyor:

- Zamanında ödenmeyen destek destek değildir. Para eriyip gidiyor.



Girdi maliyetlerindeki artış sorunu yetmezmiş gibi Güneydoğu çiftçisinin bir de bitmek bilmeyen elektrik çilesi var:

- DEDAŞ büyük sorun hükümet halletmeli.



Özel şirket DEDAŞ elektrik borcu olan çiftçinin prim desteğine bankada el koyuyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçi primine icra konulmaması gerektiğini söyledi:

- Pirim gelince DEDAŞ alıyor götürüyor.



Dicle Elektrik Dağıtım şirketinin kamulaştırılması çiftçinin yararına olacak:

- Bu kurumlar devletin elinde kalsın.



Tarım alanları amacı dışında kullanılıyor. Batman Ziraat Odası Başkanı uyardı: