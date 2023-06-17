DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı
Çiftçiye ödenen prime özel şirket DEDAŞ el koyuyor. Çiftçi o destekle gübre mazot almayı planlarken para daha bankadayken yok oluyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçiye icra konulmasının doğru olmadığını söyledi. Ziraat Odası Başkanı şirketin kamulaştırılması gerektiğini belirtti.
Ekrem Demir
Batman’da mercimek hasadı bitti buğday hasadı devam ediyor. Üründeki bolluk nedeniyle çiftçi mutlu. Ancak az olan ve zamanında ödenmeyen destek üreticiyi mağdur ediyor:
- Zamanında ödenmeyen destek destek değildir. Para eriyip gidiyor.
Girdi maliyetlerindeki artış sorunu yetmezmiş gibi Güneydoğu çiftçisinin bir de bitmek bilmeyen elektrik çilesi var:
- DEDAŞ büyük sorun hükümet halletmeli.
Özel şirket DEDAŞ elektrik borcu olan çiftçinin prim desteğine bankada el koyuyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçi primine icra konulmaması gerektiğini söyledi:
- Pirim gelince DEDAŞ alıyor götürüyor.
Dicle Elektrik Dağıtım şirketinin kamulaştırılması çiftçinin yararına olacak:
- Bu kurumlar devletin elinde kalsın.
Tarım alanları amacı dışında kullanılıyor. Batman Ziraat Odası Başkanı uyardı:
- Tarım alanları yok oluyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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