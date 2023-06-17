İzmir'de heyelan mağdurları yalnız kaldı
Heyelan nedeniyle evlerinden 3 yıl önce çıkarılan aileler hala yuvalarına kavuşamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden göç edenlere kira yardımı olarak aylık 2 bin lira ödüyor. Fakat bu para yaralara merhem olmuyor.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi heyelan nedeniyle Harmandalı bölgesinde evlerini boşalttığı vatandaşların barınma sorununa çözüm bulamadı. Vatandaşlar 3 yıldır evlerine kavuşma ümidiyle yaşamaya devam ediyor.
Heyelan mağduru 17 hane bulunuyor, barınma ihtiyacı kiralanan evlerle karşılanıyor. CHP’li belediye 6 aylık 12 bin lira kira yardımı yapıyor fakat Cumhuriyet Mahallesinde en düşük kiralık ev fiyatı 5 bin liradan başlıyor.
Toprak kayması tehlikesi her geçen gün devam ettiği bilimsel raporlarla tespit edilen bölgede vatandaşlar yalnız bırakıldıkları için isyan halinde.
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer en son 9 ay önce Çiğli ilçesinde konuya ilişkin bir toplantı yaptı. Mağdur aileler Soyer’in heyelan bölgesine bir defa bile uğramamasından şikayetçi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi