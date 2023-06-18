Yıldırım çarpan kadın hayatını kaybetti! Bursa'da akılalmaz ölüm

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçilerinin maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden Nerguze Kartal'ın arkadaşları durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde de sel suları nedeniyle bazı kırsal mahalle yollarında ulaşım aksadı. Büyük taş ve ağaç parçalarının sürüklendiği İznik-Bursa kara yolu da sağanaktan etkilendi.

AMASYA'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yurdun birçok noktasında etkili oldu. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Köylerde ise ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu, tarım arazilerinde zarar oluştu.

TOKAT'TA SAĞANAK KONYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Tokat'ta etkili olan sağanak kent merkezinde altyapıya zarar verdi.

Kentte sağanak dolayısıyla caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Konya'da Karapınar ilçesine bağlı Çukurca yaylasında etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle ekili tarım arazilerini su bastı.