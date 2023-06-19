Yaz ayına rağmen sağanak sürüyor: Birçok ilde su baskınları oldu



Haziran ayının ortasında bir çok kent sağanak nedeniyle su altında kaldı. Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi.

Sağanak dolayısıyla dereler taştı, bazı evleri ve işyerlerini su bastı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde de manzara aynı. Sahil bölgesinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde de ev ve işyerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30'a yakın vatandaşı tahliye etti. Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü de su altında kaldı.

Eskişehir'de de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi. Yağış sonrası ekili alan, köprü ve menfezler zarar gördü, Çuhadarlı Mahallesi'nin Güzeloba mevkiinde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması yaşandı.