Yurtta şiddetli sağanak etkili oluyor! Dereler taştı, evleri su bastı

Yurdun dört bir noktasında şiddetli sağanak etkili oldu. Düzce'de kamp kuran ekip sağanak nedeniyle mahsur kaldı. Edirne'de ise fırtına etkili oldu, 3 işçi çatıdan düştü.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamp kuran 9 kişilik ekip, sağanak nedeniyle mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişi için kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarılan kampçılar, ilçe merkezine götürülerek öğrenci yurduna yerleştirildi.

Düzce'nin kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde de dere yataklarında taşkın oldu. Köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı.

Amasya'da merkeze bağlı Tatar köyünde sel ve heyelan yaşandı. Tarım arazileri zarar gördü. Hasar oluşan yollarda ve köprülerde çalışma başlatıldı.

Edirne'de bir fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, aniden etkili olan fırtına ve sağanağa yakalandı.

Çatıda bulunan 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte yere düştü.

Yaralanan 3 işçi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaali'de akşamdan beri etkili olan kuvvetli yağış, Hızar, Alandere, Yeni, Karşı ve Caferiye mahallelerindeki dereler ile Melen Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı. Bölgede menfez temizleme çalışması yapıldı.

# sağanak # Hava durumu

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