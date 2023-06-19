Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alan yandı. Yaklaşım 1 dekarlık alan zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının 17.40 sularında çıktığı belirlendi. Yangın, Fethiye Gemiler Koyu'na yakın bir noktada çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre yangın havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Alanda Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışması devam ediyor.

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