Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu onaylı randevu sistemi yarın hayata geçiyor.

Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyor
Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyor
Editör: Uğur Çam

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki düzenleme yarın hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek. Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLIYOR

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek. Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar ise muaf olacak.

Kaynak: TRT Haber

# mhrs # randevu # hastane
Çok Okunanlar
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Ankara'da korkunç kaza
Ankara'da korkunç kaza
Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu!
Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu!
Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyor
Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Öne Çıkanlar BM'den Netanyahu'yu kahreden Filistin kararı! BM'den Netanyahu'yu kahreden Filistin kararı! Azerbaycan'da deprem oldu Azerbaycan'da deprem oldu