Marmaris'te geçtiğimiz yıl yanan alanlar yeniden yeşerdi

Marmaris'te geçtiğimiz yıl kundaklama sonucu yanan alanlar yeniden yeşertiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, yayınladığı videoda yanan alanların yeniden ağaçlandırılma çalışmalarını paylaştı. İşte o video.

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Marmaris Bördübet yangınında geçtiğimiz yıl yanan alanları tekrar yeşertiyor.

Marmaris Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022 de bir kundaklama sonucu çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayılan, karadan ve havadan yapılan yoğun çalışmaların ardından üçüncü gününde söndürülen orman yangınının üzerinden tam bir yıl geçti. 4 bin 392 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede çalışmalara hemen başlandı.

Marmaris'te geçtiğimiz yıl yanan alanlar yeniden yeşerdi - Resim : 1
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanan alanda ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

Bördübet ve Değirmenyanı bölgesindeki yanık sahalar üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlardan hızla temizlendi. İlk fidanlar 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.

Marmaris Bördübet yangınının birinci yılında yanan alanlar adeta küllerinden tekrar doğuyor. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda yangından tam 1 yıl sonra genç fidanlar yükseliyor.

Marmaris'te geçtiğimiz yıl yanan alanlar yeniden yeşerdi - Resim : 2

Yangının birinci yılında yanan alanlarda yapılan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktalarda çekilen görsellerde yangın bölgesinin öncesi ve sonrası yansıtılıyor.

Marmaris'te geçtiğimiz yıl yanan alanlar yeniden yeşerdi - Resim : 3

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