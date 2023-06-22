Mağdur çiftçi ineğini satmak zorunda kaldı! Çiftçi Refik Gülce, Şeker Fabrikası'ndan temlik kredisi alamadı
Kayseri'de çiftçi Refik Gülce traktör taksitini ödeyemediği için ineğini satmak zorunda kaldı. Kayseri Şeker Fabrikası'ndan bu yıl temlik kredisi alamadığı için mağdur olduğunu söyleyen çiftçi, fabrika yönetimine muhalif olduğu için bu olayların yaşandığını belirtti.
Kayseri'de çiftçi Refik Gülce, borcunu ödemek için ineğini satmak zorunda kaldı.
Refik Gülce, çocukluğundan beri pancar üreticiliği yapıyor. Şeker Fabrikası çiftçilere garantör olarak çiftçinin daha uygun kredi almasını sağlıyordu. Gülce de bu kredi için başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Tarladaki ürünlerini görmek istediler. Tarlasını gezdirdi, ürünleri beğenildi ancak yine de "biz sana garantör olamayız" denilere kredi verilmedi. Mağdur çiftçi ineğini gözden çıkardı.
Gülce, Şeker Fabrikasına geçen yıl muhalif olduğu için kredinin verilmediğini söyledi.
Her koşulda üretim yapmak zorunda kalan çiftçi, haksızlığa uğradığını belirtiyor.