Çılgın dağcılar bal avında! Diyarbakır'ı adım adım geziyorlar

Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyorlar. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup doğasever, kayalıklarda, mağara girişlerinde ve yüksek oyuklarda doğal bal arıyor.

Çılgın dağcılar bal avında! Diyarbakır'ı adım adım geziyorlar

Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyorlar. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup doğasever, kayalıklarda, mağara girişlerinde ve yüksek oyuklarda bal arıyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup doğa tutkunu, sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyor.

İlçede yaşayan bir grup doğasever de dağları gezerek, sarp kayalıklarda, mağara girişlerinde ve yüksek oyuklarda doğal bal arıyor.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrelerce yüksekteki kayalıklarda bal dolu petekleri alıp, yerine boş olanları koyan grup, hazırladıkları çamurla yeniden yuvayı onarıyor. Toplanan bal, önceden tespit edilen ilçedeki hasta, yaşlı ve çocuklara ulaştırılıyor.

# bal # diyarbakır # çüngüş belediyesi # dağcılar
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