Diyarbakır'da ölüm getiren kaza!
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kaza meydana geldi. Yararlılar ve can kaybı var. İşte detaylar...
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde A.E'nin (39) kullandığı otomobil ile Ş.Ü'nün (54) kullandığı otomobil çarpıştı
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (57) ve S.Ü. (48) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 CAN KAYBI VAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı