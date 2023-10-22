İSPARK Logolu Karekod İle Kredi Kartlarından Para Çekiliyor

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. İstanbul'da, birçok noktada park halinde bulunan araçların üzerine dolandırıcılar tarafından 'Park borcunuzu ödemek için Karekodu taratınız' yazılı etiketler yapıştırıldı.

İSPARK Logolu Karekod İle Kredi Kartlarından Para Çekiliyor
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Karekodu telefona okutup tuzağa düşen vatandaşların kredi kartından para çekildi.

Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir yöntem deneyerek çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.

Son olarak İstanbul'da birçok noktada park halinde bulunan araçların üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark'ın logolarının yer aldığı etiketler yapıştırıldı.

Otomobillere yapıştırılan etiketlerin üzerinde 'Park borcunuzu ödemek için Karekodu taratınız' ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerekiyor yazıları yer alıyor.

Hazırlanan yeni dolandırıcılık yöntemiyle araçlarının üzerine yapıştırılan etiketi gören araç sahipleri karekodu okutuyor. Yeni tuzak tam bu esnada devreye giriyor.

Karekodu taratıp ödeme sayfasına yönlendiriliyor, ardından kredi kartından para çekiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi İspark'tan yapılan açıklamada İstanbullular uyarıldı.

İspark yönetimi, ilgili sitelere erişimin engellenmesi kararı aldırdı. Failler hakkında suç duyurusunda bulundu.

# ispark
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